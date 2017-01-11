У Порошенко опровергли информацию о найме Украиной лоббистов в США

В Администрации Порошенко назвали ошибкой информацию о найме Украиной лоббистов в США

Информация о лоббистской компанию BGR Group, которую якобы наняла украинская власть в Соединенных Штатах для отстаивания интересов государства, не соответствует действительности, заявил глава пресс-службы Администрации президента Украины Андрей Жигулин.

"На самом деле документы, которые опубликовала FARA (сайт отдела регистрации иностранных агентов министерства юстиции США - ред.), являются ошибочными. В течение ближайших часов там будут исправлены все данные, и вы сможете их увидеть", - сказал он "Радіо Свобода".

Жигулин не объяснил, в чем заключается ошибка и вообще обращалась ли украинская власть к услугам фирм-лоббистов в США.

Из документов на сайте FARA следует, что Администрация президента Украины Петра Порошенко наняла американскую компанию для лоббирования интересов Украины в США. BGR Group подала соответствующую информацию к FARA 1 января 2017 года и указала адрес клиента - Банковая 11, Киев, Украина.

Ранее стало известно, что Администрация президента наняла лоббистскую компанию BGR Group, учредителем которой выступает бывший глава комитета Республиканской партии и экс-губернатор штата Миссисипи Хейли Барбором.

По материалам: Радіо Свобода