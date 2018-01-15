У Порошенко ответили на упреки МВФ о законопроекте об антикоррупционном суде

Президентский законопроект об антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Это подчеркнули в Администрации президента, передает "Украинская правда".

"Сегодня проект закона находится в Верховной Раде, поэтому все дискуссии о тех или иных нормах должны проходить в рамках правового поля в украинском парламенте", - ответили в АП.

Международный валютный фонд сообщил украинской власти, что принятие президентского законопроекта об антикоррупционном суде в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом обязательств перед международными партнерами.