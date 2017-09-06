У Порошенко предлагают закрыть пункт пропуска "Чаплинка" в Крым

Представительство президента Украины в Крыму предлагает закрыть контрольный пункт въезда/выезда "Чаплинка". Об этом сообщил постпред президента в Крыму Борис Бабий, передают "Українські новини".

"Зачем нам содержать два пункта пропуска - "Каланчак" и "Чаплинку" - на расстоянии нескольких километров друг от друга только потому, что так сделали россияне? Я думаю, что исходя из национальной безопасности, там должен быть один пункт пропуска", - заявил Бабий.

В то же время сообщается, что в Министерстве экономического развития и торговли есть замечания по поводу ликвидации КПВВ "Чаплинка", которая снизит пропускную способность.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе административную границу с Крымом пересекли 350 тыс. человек. Из данного количества 193,5 тыс. человек выехали на территорию полуострова, 165,8 - въехали на материковую Украину.