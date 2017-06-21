У Порошенко рассказали о его дружеских отношениях с Мэттисом

Между президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны США Джеймсом Мэттисом установились не только крепкие деловые, но и искренние дружеские отношения. Об этом в своем Facebook написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"От патриота - патриоту. С уважением". Искренние слова министра обороны США, адресованные нашему президенту, наверное, лучше всего характеризуют дружеские отношения, которые сложились после их встречи", - написал Цеголко.

Он также отметил интересную деталь из интерьера переговорной комнаты Джеймса Мэттиса.

"Кстати, в переговорной комнате Мэттиса в Пентагоне вис\т часы, которые показывают киевское время. События в Украине важны для США, здесь уделяют нам важное значение", - отметил пресс-секретарь президента.

"От патриота - патриота. С уважением". Искренние слова Министра обороны США, адресованы нашему Президенту, не лучше ... Опубликовано Святославом Цеголком 21 июня 2017 г.