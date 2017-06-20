У Порошенко в США будет "фантастическая программа" и "мощный визит"

Президент Украины Петр Порошенко вечером в понедельник, 19 июня (ночью 20 июня по киевскому времени) прибыл с рабочим визитом в США, где намерен провести два дня и встретиться с президентом Соединенных штатов Дональдом Трампом.

"У нас будет фантастическая программа. Очень важно, что встреча моя, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина. Для того, чтобы все были вооружены информацией, чтобы никому не оставить шанса на несправедливость", - сказал президент во время общения с представителями украинской диаспор в Вашингтоне, пишет "Интерфакс-Украина".

Порошенко рассказал, что в ходе визита проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также руководством Минобороны, министерства торговли и министерства энергетики США.

"Никогда не было такого мощного визита. Он важен для того, чтобы мы имели возможность пообщаться и по поводу нашего сотрудничества в сфере безопасности, политики и экономики", - сказал П.Порошенко.

Ранее сообщалось, что президент Украины во вторник встретиться также и с вице-президентом США Майком Пенсом, после этого у него состоятся переговоры с президентом США Трампом. Кроме того, в этот же день, глава украинского государства проведет переговоры министром обороны Джеймсом Меттисом, с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Всемирного банка Джимом Ён Кимом.

По материалам: Интерфакс-Украина