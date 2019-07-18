У Президента анонсировали назначения нового председателя НАПК

В связи с отказом председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Мангула выполнять свои обязанности Офис Президента намерен инициировать назначение нового главы ведомства в течение двух месяцев. Об этом заявил первый заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, передает корреспондент УНН.

"Мы потеряли председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Видимо, учитывая вашу жесткую риторику, он решил не рисковать и написал письмо, что он сегодня не придет. Думаю, что за два месяца у нас точно будет новый глава НАПК", - отметил Рябошапка, обращаясь к Президенту Владимира Зеленского.

По его словам, с началом работы новой Верховной Рады будет принят закон, который разблокирует работу НАПК, - соответствующий проект закона уже разработан во исполнение поручений Президента.

Напомним, ранее в Офиса Президента Украины заявили, что уже готов проект закона о реформировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.