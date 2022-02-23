У прикордонних районах України введено додаткові режимні обмеження

В Україні вводяться додаткові обмеження в районах, що межують із Росією, Білоруссю, окупованими територіями та прилеглими до морського узбережжя. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Такі заходи введено для посилення контролю кордону, запобігання дестабілізації обстановки та інших порушень.

Передбачаються обмеження на:

- перебування у прикордонних районах у нічний час;

- вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування;

- рух транспорту (крім військового, силових структур, агротехніки) по дорогах, які відсутні в реєстрі та ведуть до кордону та не забезпечують пересування у встановлені пункти пропуску через держкордон.

Також режимні заходи стосуються перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польотів легкомоторних та безпілотних літальних апаратів, відео-, кіно-, фотозйомки особового складу, об'єктів, будівель, транспорту та інших об'єктів ДПСУ та пересування берегом або льодом прикордонних водойм.

У ДПСУ наголосили, що додаткові режимні обмеження можуть відрізнятися у різних районах та областях.

У коментарі LIGA.net речник ДПСУ Андрій Демченко уточнив, що зокрема в Донецькій області з 22 по 27 лютого обмежено вихід у море у зв'язку із ситуацією. Також у Сумській області заборонено перебувати на ділянках ближче 500 метрів від кордону громадянам, які не проживають на цих територіях.

Він зазначив, що зараз обмеження у прикордонних районах посилилися, але подібні заходи діяли і до цього та змінювалися залежно від ситуації.

21 лютого 2022 року лідер РФ Володимир Путін скликав засідання Ради безпеки РФ, на якому всі його члени підтримали визнання "республіками" окупованих районів Донбасу.

Путін підписав укази, у яких є розпорядження запровадити російські війська на територію тимчасово окупованого Донбасу.

22 лютого президент Зеленський підписав указ про заклик резервістів у особливий період. Йдеться виключно про громадян, які віднесені до оперативного резерву.

Сьогодні РНБО прийняла рішення рекомендувати Зеленському ввести надзвичайний стан на всій території України.