У ПЦУ відкриття кримінальної справи через Томос назвали переслідуванням і тиском на церкву

У Київській Митрополії Православної Церкви України назвали відкриття провадження за "розпалювання релігійної ворожнечі" за фактом отримання українською автокефальною церквою Томосу переслідуванням і тиском на церкву і парафіян. Про це йдеться в опублікованій на сайті ПЦУ заяві.

"Держава законом зобов'язана шанувати традиції та внутрішні настанови релігійних організацій, не втручатися у здійснювану в межах закону діяльність релігійних організацій. Вважаємо, що і сам факт початку слідства з надуманого приводу, і особливо те, що воно не було закрито, а нібито триває вже більше 8 місяців, ставши публічно відомим тільки зараз, є ганебною і абсурдною спробою тиску на Православну Церкву України, здійснюваною в інтересах противників її становлення і розвитку, в тому числі тих, хто має свій керівний центр в сусідній країні-агресорі", - йдеться в заяві ПЦУ.

В Митрополії впевнені, це "розслідування" стоїть разом з цілим рядом подібних заяв і дій, скоєних за останні півтора роки для переслідування духовенства та активних парафіян ПЦУ, для тиску на добросовісних представників органів місцевої влади та самоврядування.

"Те, що таке "розслідування" було офіціино розпочате і досі (понад вісім місяців) проводиться, не може бути оцінене Киівською Митрополією Православноі Церкви Украіни ніяк інакше, як приклад використання супротивниками незалежності УПЦ юридичноі системи, правоохоронних та судових органів Украіни з метою перешкоджання розбудові та розвитку Православноі Церкви Украіни, процесу іі міжнародного визнання, свободі волевиявлення релігіиних громад. Це "розслідування" стоіть у ряду цілоі низки подібних заяв і діи, вчинених за останні півтора роки для переслідування духовенства та активних парафіян ПЦУ, для тиску на сумлінних представників органів місцевоі влади і самоврядування", - зазначили в ПЦУ.

Раніше в Православній церкві України заявили, що вважають абсурдним і цинічним кримінальне провадження стосовно п'ятого президента України Петра Порошенка про нібито "розпалювання релігійної ворожнечі" шляхом створення помісної церкви.

Спікер Священного Синоду ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря заявив, що люди, які написали заяву на Порошенка пов'язані з проросійськими політиками. Він також прокоментував їх "суперництво" з колишнім мером Харкова Михайлом Добкіним за право вважатися ініціатором цієї кримінальної справи.