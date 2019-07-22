У Путіна є більш небезпечний сценарій, ніж військовий

Росія активно бере участь у парламентських виборах в Україні. Мета РФ - не допустити ситуації, коли стане можливим проведення ефективних реформ у країні. Тому агенти Кремля продовжують сіяти нестабільність в Україні, фінансуючи проросійські сили, роздаючи паспорти і шантажуючи чим тільки можна, зокрема, і полоненими українськими моряками.

Я думаю, що для військового втручання в українські парламентські вибори вже пізно. Це важкі плани, які треба виношувати. Адже наступу без артпідготовки не буває. Але, я відчуваю, що Росія дуже активно бере участь в цих виборах через протидію будь-яким можливим реформам - це і фінансування, і величезна агентурна мережа, яка все ще існує в Україні. Вона представлена і спецслужбами, і частково - армією, і чиновниками, і багатьма політичними структурами. Кремль фінансує ці мережі, підтримує інформаційно під час пропагандистської кампанії. Це більш ефективно, ніж військовий наступ. Про це пише автор на сайті "Апостроф".

Мета Росії - не допустити створення ситуації, яка виникла в Грузії, де парламент і виконавча влада спільно проводили дуже радикальні реформи і показували решті пострадянського простору, що реформи можливі, можливо перемогти корупцію, кланову структуру суспільства в країні.

Україна втомилася від відсутності реформ, від вічного ходіння по колу. Змінюється влада, змінюються президенти, але суть не міняється - та сама корупція, неефективність, олігархи, злочинні зв'язки між олігархами і політичною системою. Народ України хоче це зруйнувати. У Зеленського поки виходить це дуже слабо. Заклик прийняти закон про незаконне збагачення депутати не підтримали. Зараз Зеленський робить все можливе, щоб у Раді виникла коаліція реформ.

Головна мета Кремля - створення нестабільності в Україні. У таких умовах зберігаються можливість й інструменти для нецивілізованого впливу на політичну систему України. Це і є проявом того, що називається "гібридна війна" - вона триває.

Наскільки я розумію, Зеленський збирається вирішувати проблему Донбасу. І це дуже хвилює Росію - військових, силовиків. Тому що вони розуміють, що це не тільки бажання, але і, що найнебезпечніше, - можливість вирішити цю проблему. А вона вирішується дуже швидко. Зараз головне завдання, вирішення якого робить можливими будь-які інші дії - Рада. Якщо Зеленському вдасться "виграти" Раду, значить, Україна виграє реформи. Якщо не вдасться, конфлікт на Донбасі буде тривати у формі позиційної війни на території України в її політичному просторі. Найголовніша реформа - позбутися від впливу Росії на політичну систему олігархічної політичної структури, яка не приводить до зміни влади. Зараз політики не змінюються, при владі залишаються одні й ті самі олігархи, мета яких - заробляти на нещасті України. Влада повинна бути незалежна від інтересів груп олігархів. Їхні зв'язки складалися десятиліттями, і це не дозволяє Україні вирватися з порочного кола.

Видача російських паспортів - це спосіб впливу на частину українців, які беруть участь у виборах і які сьогодні готові захищати в Україні інтереси Росії. Це такий спосіб підкупу цих виборців - їм надається російське громадянство. Поки тільки говориться, що пенсіонерам можуть бути надані пенсії. Їх підкуповують вже не гречкою, а хорошою щомісячної пенсією і, можливо, зарплатою. Паспорт дає дуже примарні, але переваги. Незрозуміло, чи отримає проект фінансування. Як кажуть у Росії: пообіцяти - не означає одружитися. Путін пообіцяв.

Це робиться, зокрема, і для того, щоб забезпечити проросійським силам більший шанс потрапити в Раду. Але також і для того, щоб підтримати конфлікт, протистояння в Україні. Люди з російськими паспортами виконуватимуть ту саму функцію, що і люди, яких сьогодні використовують агентурні мережі. Служба безпеки України - це величезна структура, яка працює на ФСБ, пронизана агентурною мережею. Також і частково армія України, яка повинна була б захищати Україну, але сьогодні перебуває під впливом агентів Кремля.

Кремль може прийняти рішення по морякам, щоб вплинути на українські вибори. Це буде цинічне рішення, яке можна буде називати підкупом. Малоймовірно, що Росія відпустить моряків. Для них - це гра, а моряки - це козирні карти, Кремль не буде витрачати їх даремно - там все дуже цинічно. Моряків використовують як інструментарій гібридної війни. Тому розраховувати на гуманізм, милосердя не варто. Кремль піде на цей крок, якщо треба буде дійсно підтримати якісь сили. Але я думаю, що в нинішніх умовах обдурити нікого не вдасться.

Віктор Медведчук може вплинути на цей процес, і йому віддадуть моряків. Але зрозуміло, що за нього голосувати ніхто не буде. Медведчук - це зрадник, відкритий представник Росії на території України. Це проблема прокуратури, слідчих органів - що він робить в Україні. Чому його не піддали люстрації? Чому кримінальні по суті зв'язки відкрито існують з країною-агресором? Чому він просуває позицію Росії в Україні? Це все одно, що Віктора Януковича зараз запустити в Україну. Медведчук брав участь у всіх злочинах Януковича - чому його не переслідують, не оцінюють його дії з кримінальної точки зору?

Громадяни України почали розуміти, в чому справа в цьому протистоянні, і шукають не компромісів, а рішень. Рішенням було проголосувати за Зеленського, рішенням буде проголосувати за партію президента. А компроміси - ви нам віддаєте моряків, а ми підтримаємо якого-небудь виродка Медведчука, - вони будуть неможливі.

https://inforesist.org/ua/u-putina-ye-bilpsh-nebezpechnyj-sczenarij-nizh-vijspkovyj/