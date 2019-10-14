У Путіна заявили, що Крим не збираються обговорювати "у будь-якому форматі"

Підняти питання Криму під час перемовин у нормандському форматі - таку ідею озвучив 10 жовтня під час пресмарафону український президент Володимир Зеленський. В Росії відреагували категоричною відмовою піднімати це питання в принципі.

Питання Криму в нормандському чи інших форматах обговорювати неможливо, бо це питання "свого часу вже закрите". Про це заявив прессекретар Путіна - Дмитро Пєсков, пише російський Інтерфакс.

Так Пєсков прокоментував слова Президента України Володимира Зеленського про намір підняти кримське питання на саміті лідерів країн "нормандської четвірки".

Причини цього (кримського питання - 24 канал) добре відомі, джерела - також. Будь-які інші обговорення в будь-яких форматах - неможливі, - наголосив речник Путіна.

Російські ЗМІ також після пресмарафону Зеленського неодноразово писали - прямо чи опосередковано - про те, що подібні ідеї щодо Криму можуть у принципі зруйнувати можливість перемовин у нормандському форматі.

Детальніше: Зеленський підніме питання Криму на зустрічі в нормандському форматі

До слова, Зеленський також говорив про дату зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії. Її сторони мали б узгодти протягом цього тижня. А сам саміт в нормандському форматі відбудеться, начебто, у листопаді 2019 року - якщо Росія погодиться.