У Путіна заявили, що Росія не планує займатися держпереворотом в Україні

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяву Володимира Зеленського про підготовку державного перевороту в Україні. За словами Пєскова, Росія ніколи не займалися такими справами.

Про це пишуть російські ЗМІ.

"У Росії не було ніяких планів брати участь. Росія ніколи не займається взагалі такими справами", - заявив Пєсков.

26 листопада президент України Володимир Зеленський в ході пресбрифінгу заявив, що Україна отримала інформацію перемовини Російської Федерації з певними представниками нашої держави щодо ймовірної спроби державного перевороту, яка мала відбутися 1-2 грудня.

Також попри заяви західних партнерів, занепокоєння Білого дому і заявив НАТО про скупчення російських військ поблизу кордону України президент України Володимир Зеленський переконаний, що інформація про широкомасштабне вторгнення Російської Федерації - це кампанія із залякування, яку проводять окремі медіа.



