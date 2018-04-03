У Путина "не слышали" о возможном саммите "нормандской четверки" без участия РФ

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Киеве заявил о том, что в мае может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины.

В Кремле утверждают, что не слышали об инициативе провести саммит лидеров Франции, Германии и Украины, посвященный размещению миротворцев ООН в Донбассе.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя соответствующую информацию СМИ, сказал, что ничего об этом не слышал, только видел сообщения, передает ТАСС.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Киеве заявила о том, что в мае в немецком Ахене может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению в Донбассе миротворцев. По словам источника газеты в российском МИД, Москва ничего против подобных встреч не имеет, поскольку вопрос о миротворцах решается в Совбезе ООН.

Напомним, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подготовил доклад, в котором оценивал детали, перспективы и возможности миротворческой миссии в Донбассе. Так, количество миротворцев в контингенте он определил в 24 тысячи человек, а среди стран-участниц были названы такие, как Швеция, Бразилия и Беларусь.

Министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что не согласен с некоторыми положениями так называемого "доклада Расмуссена" о формате миротворческой миссии в Донбассе, но в целом оценивает его как "достойный".

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что США поддерживают размещение миротворческой миссии в Донбассе, но без согласия РФ воплотить этот замысел будет невозможно. Россия, в свою очередь, категорически не хочет пускать миротворцев восточнее линии разграничения.

По материалам: ТАСС