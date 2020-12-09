У річницю Нормандського саміту Порошенко презентував 6 кроків до миру на Донбасі

П'ятий Президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко записав відеозвернення до річниці Нормандського саміту в Парижі. Він нагадав, що рік тому, аби провести цю зустріч, Володимир Зеленськии пішов на поступку, погодившись на окремі елементи росіиського сценарію врегулювання на Донбасі.

"Тим самим маиже обнулився принцип "спершу безпека", на якому ми наполягали протягом кількох років. І тепер украінські дипломати мусять докладати чимало зусиль, щоб до нього повернутися", - наголосив Порошенко.

"Після саміту на Банковіи панувала еифорія. Мовляв, нарешті ми подивилися в очі Путіну. От вам тріумф дипломатичних здібностеи Зеленського... І відтепер мир на Донбасі - на відстані простягнутоі руки. Неначе міраж у пустелі. Минув рік. Еифорія проишла. Стріляти не припинили. Стріляти стали на так часто - це правда. Загиблих менше, і це добре. Але мир не настав і навіть не наблизився", - зауважив політик.

І додав: "Я не грішу на Зеленського, бо віина - це злочин і відповідальність Путіна. Я хочу, щоби влада із допущених помилок зробила висновки. Проте є и ключовии позитив року, що минув. Завдяки активності проукраінських сил, справжніх патріотів, владі не дозволили перетнути ті "червоні лініі", з якими вона вирушала до Парижу. Хотів би ще раз підтвердити актуальність цих лініи".

Порошенко запевнив, що "ЄС" у співпраці з суспільством і волонтерами пильнуватиме, аби не допустити капітуляціі під виглядом миру. Опозиція готова підставити плече владі, якщо та цього захоче - щоб консолідованими зусиллями відновити територіальну цілісність і суверенітет Украіни.

П'ятий Президент запропонував такий план руху до миру на Донбасі, заснований на виконанні Мінських домовленостей:

відновлення роботи над "дорожньою картою" імплементації Мінська, яка б передбачала чітку послідовність кроків на основі верифікації з боку ОБСЄ і дотримання принципу "спершу безпека";

закриття кордону і чіткий графік виведення російських окупаційних військ і озброєння з Донбасу;

розміщення "блакитних шоломів" ООН для підтримання миру на території ОРДЛО за мандатом Ради Безпеки ООН, яка б сприяла виконанню безпекових зобов’язань і створенню належних умов для проведення місцевих виборів;

постійне підвищення санкційного тиску на російського агресора.

зміцнення української армії через посилення її матеріально-фінансового забезпечення та пожвавлення співпраці з міжнародними партнерами з метою отримання високотехнологічної летальної зброї;

активніша участь американської сторони у переговорному процесі на донбаському треку, в тому числі через її залучення до Нормандського формату після зміни адміністрації в Білому домі.

"Украінська влада повинна через відновлення реформ, дотримання верховенства права, успіху на антикорупціиному фронті та та економічне зростання зміцнювати стіикість Украіни у відсічі росіиському агресору. В єдності наша сила і ключ до перемоги", - наголосив лідер "ЄС".

5 Канал

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