У Раді Федерації відреагували на слова колишнього ватажка бойовиків "ДНР" про "входження" ОРДЛО у склад Росії

Росія не розглядає так звані "Донецьку і Луганську народні республіки" на сході України в якості російських регіонів, заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, повідомляє радіостанція "Говорит Москва", передає УНН.

Так він відповів на слова колишнього так званого "прем'єра" бойовиків "ДНР" Олександра Бородая нібито про швидке входження регіону до складу Росії.

"Я б не погодився з паном Бородаєм, тому що Росія до сьогоднішнього дня визнає Донецьк і Луганськ територією України", - сказав Джабаров.

За словами російського сенатора - Україна нібито "затягує" процес визнання так званого, на думку Москви, "особливого статусу ДНР і ЛНР" і у жителів території ОРДЛО, за його словами, нібито "частіше і частіше виникає думка: "А чи по дорозі нам з такою Україною?".

Росія, продовжив Джабаров, "ніколи не розглядала Донбас, Луганськ, Донецьк як необхідні їй регіони", проте стежила за тим, що відбувається в цих регіонах, де є російськомовне населення. Заступник голови комітету Ради Федерації вважає, що Донецьк і Луганськ "могли б допомогти" в нормалізації відносин між Москвою і Києвом.

Раніше колишній бойовик "ДНР" в Санкт-Петербурзі заявив, що скоро території, захоплені терористами нібито "приєднаються" до Росії. За його словами, нібито де-факто ці регіони вже "є частиною Російської Федерації".

Додамо, Рада Федерації РФ схвалила закон про надання статусу ветерана військовим, які служили в ЗСУ в АР Крим.