У Раді назвали можливі дати проведення виборів мера Харкова

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що нові вибори мера Харкова можуть пройти тільки в дві дати.

Корнієнко стверджує, що мерські вибори у Харкові можуть пройти в останню неділя березня або останню неділю жовтня, повідомляє РБК-Україна.

Також нардеп заявив, що ймовірно вибори 28 березня не вдасться провести, бо не вистачить часу на проведення всіх процедур.

"Вибори оголошуються за 60 днів - це кінець січня, до цього моменту у нас лише одна сесія, один пленарний тиждень", - пояснив Корнієнко.

В свою чергу видання зазначає, що вибори в Харкові пройдуть не раніше наступної осені.

Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

Ввечері 21 грудня його тіло доставили до Харкова.





