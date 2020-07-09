У Раді назвали найбільш балакучих депутатів: рекорд 91 хвилина

Рейтинг найбільш балакучих народних депутатів очолила Наталя Королевська, член фракції "Опозиційна платформа - За життя". У червні 2020 року Королевська виступала з трибуни довше всіх - 91 хвилину 14 секунд.

На другому місці в рейтингу найбільш балакучих виявився член фракції ВО "Батьківщина" Сергій Соболєв. Він значно поступається за кількістю часу і витратив на свої виступи в парламенті 63 хвилини 26 секунд. Про це свідчить рейтинг, який опубліковано на сайті громадянської мережі ОПОРА.

А ось лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко опинилася лише на третьому місці - за червень її виступи склали 36 хвилин 12 секунд.

Тарас Батенко з депутатської групи "За майбутнє" посів четверте місце - його виступи в парламенті склали 29 хвилин 53 секунди.

Замикає п'ятірку лідерів депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко. Його рекорд виступів у Верховній Раді - 29 хвилин 50 секунд.

Варто відзначити, що в червні 60 депутатів пропустили понад 30% голосувань у Верховній Раді, з них 25 парламентаріїв - з фракції "Слуга народу", 9 - позафракційних, 8 - з "Батьківщини", 7 - з "Опозиційної платформи - За життя", 4 депутати з "Голосу", 4 - з "Європейської солідарності", 3 депутати з фракції "За майбутнє".