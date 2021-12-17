У Раді оголосили про переобрання керівництва фракції «Голос»

Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив про обрання Олександри Устінової головою фракції "Голос" у Верховній Раді, а Юлії Клименко - її заступницею.

Про це він оголосив перед закриттям позачергового засідання парламенту в п'ятницю, передає кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради" повідомляю про обрання народного депутата України Устінової Олександри Юріївни на посаду голови депутатської фракції політичної партії "Голос" у Верховній Раді України дев‘ятого скликання. Заступником голови депутатської фракції політичної партії "Голос" обрано Клименко Юлію Леонідівну", – сказав Корнієнко.

Голова політичної партії "Голос", народний депутат Кіра Рудик підійшла до президії парламенту під час оголошення про переобрання керівництва фракції з метою поставити Корнієнку запитання. Водночас перший віцеспікер сказав, що поговорить із нею після закриття позачергового засідання.

Як повідомлялося, раніше представниця об'єднання "Справедливість" у фракції "Голос" Ольга Стефанишина повідомила, що фракція проголосувала за звільнення Ярослава Железняка з посади керівника фракції. За повідомленням Стефанишиної, таке рішення підтримали 11 народних депутатів або більшість членів фракції "Голос" у Верховній Раді.

Сам Ярослав Железняк та партія "Голос" на офіційному сайті заявили, що інформація про його звільнення з посади керівника фракції "Голос" не відповідає дійсності, й кадрових змін у фракції не було, оскільки, згідно з положенням про фракцію, для такого рішення необхідно 14 голосів.

Чинний на той момент Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначав, що Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради дасть свій висновок щодо правомірності рішення частини членів фракції "Голос" про звільнення Ярослава Железняка з посади голови фракції.

Пізніше Железняк поінформував, що Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради вирішив, що він залишається чинним головою парламентської фракції “Голос”.

22 жовтня Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зачитав лист частини народних депутатів від фракції "Голос" щодо звільнення Ярослава Железняка з посади голови фракції. Сам депутат заявив, що відповідні документи – підробні. Железняк продовжував очолювати фракцію до 17 грудня.