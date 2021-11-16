У Раді оголосили про створення міжфракційного об'єднання Разумкова

Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив про створення в парламенті міжфракційного депутатського об'єднання, очолюваного народним депутатом, ексспікером Дмитром Разумковим, "Розумна політика".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Повідомляю про створення міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Разумкова Дмитра Олександровича", - сказав Корнієнко.

Так, до МФО, крім Разумкова, увійшли Володимир Козак (фракція "Слуга народу"); Василь Мокан ("Слуга народу"); Роман Соха ("Слуга народу"); Андрій Ніколаєнко ("Батьківщина"); Неллі Яковлєва ("Слуга народу"); Оксана Дмитрієва ("Слуга народу"); Валерій Божик ("Слуга народу"); Дмитро Микиша ("Слуга народу"); Артем Дмитрук ("Слуга народу"); Ольга Саладуха ("Слуга народу"); Олег Воронько ("Слуга народу"); Олександр Бакумов ("Слуга народу"); Людмила Буймістер (позафракційна); Ольга Коваль ("Слуга народу); Дар'я Володіна ("Слуга народу"); Михайло Новіков ("Слуга народу"); Роман Бабій ("Слуга народу"); Аліна Загоруйко ("Слуга народу"); Костянтин Касай ("Слуга народу"); Дмитро Гурін ("Слуга народу"); Євген Петруняк ("Слуга народу"); Іван Юнаков ("Слуга народу"); Михайло Крячко ("Слуга народу"). Водночас Володимир Кабаченко ("Батьківщина"), який раніше підписався під списком нардепів, які ввійшли до складу МФО, відкликав свій підпис.

Верховна Рада на пленарному засіданні 7 жовтня відкликала Разумкова з посади Голови Верховної Ради. На відповідну посаду 8 жовтня призначено колишнього першого заступника Голови ВР Руслана Стефанчука.

Згідно зі статтею 60-1 Регламенту Верховної Ради, народні депутати можуть добровільно об'єднуватися у міжфракційні депутатські об'єднання без реєстрації, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення їхньої діяльності Апаратом Верховної Ради.

Міжфракційне депутатське об'єднання не має прав депутатської фракції (депутатської групи), передбачених Регламентом. Про створення міжфракційного депутатського об'єднання оголошує головуючий на пленарному засіданні за поданням керівника такого об'єднання.