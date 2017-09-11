У Раді підтвердили, що витратили 1,46 млн з метою інформування суспільства

У Верховній Раді підтвердили, що вартість робіт з облаштування експозиції "Прапор України" в будівлі парламенту склала більше 1,4 млн грн, виконавець робіт був обраний без тендеру. Про це повідомила прес-служба апарату Ради.

Там пояснили, що експозиція була побудована в рамках створення у Верховній Раді музею українського парламентаризму.

Рішення щодо виконання цих робіт прийняв комітет з питань регламенту, він дав згоду на експертизу і виділення відповідних коштів у межах видаткової частини чинного річного бюджету парламенту.

У прес-службі зазначили, що основними складними моментами при реалізації були стислі терміни (рішення прийнято комітетом наприкінці липня поточного року, а кінцевий термін виконання робіт - до Дня прапора 23 серпня) і наявність високого рівня компетенції у фірми-виконавця в обробці білого італійського мармуру, ідентичного тому, який використано в інтер'єрі будівлі Ради.

Проектно-кошторисну документацію підготувало ТОВ Граужис і партнери.

"По проекту було проведено експертизу кошторисної документації та отримано експертний звіт ТОВ Будпроектекспертиза, згідно з яким загальна вартість робіт в поточних цінах станом на 12 липня 2017 становила 1458,595 тис грн", - сказано в повідомленні.

При цьому, тендер на виконання робіт не проводився, оскільки, як зауважили в Раді, законом визначено, що тендер проводиться в разі, коли вартість товару, послуги дорівнює або перевищує 200 тис грн, а робіт - 1,5 млн грн.

Згідно з повідомленням, роботи були виконані ТОВ Будівельно-реставраційна фірма Відродження, договір з ними був укладений 25 липня.

"Необхідно зауважити, що до реалізації такого проекту можна залучати тільки організації, що мають відповідний сертифікат на виконання реставраційних робіт історичних будівель 4-5 рівня категорії складності. Нагадаємо, що будівля парламенту є пам'ятником архітектури", - сказано в повідомленні.

На виготовлення порталу пішло більше трьох кубометрів мармуру. Вартість матеріалу в загальній сумі витрат склала майже 90%.

"Стверджуючи, а в сьогоднішніх обставинах і зброєю захищаючи від російського агресора незалежну Українську державу, відроджуючись як зріла державна нація, ми повинні зрозуміти необхідність вшанування наших національних і державних реліквій - символів нової державності", - наголосили в прес-службі парламенту.

Там також додали, що проектом передбачено створення ще двох порталів для експозиції Конституції України та Пересопницького Євангелія в кулуарах другого поверху.

В апараті ВР зазначили, що робиться це все "з метою інформування суспільства про історію, традиції, сучасний розвиток парламентаризму в Україні...".