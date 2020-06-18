У Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення нового міністра освіти: хто він

Верховній Раді України запропоновано призначити Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Відповідний проєкт постанови зареєстрованій у Раді 17 червня.

Повний текст ще не опубліковано. Проте зазначено, що ініціатором виступив прем'єрміністр Денис Шмигаль, документ вже передано на розгляд керівництву.

До слова, наразі обов'язки глави Міносвіти виконує Любомира Мандзій.

Сергій Шкарлет народився в 1972 році. Він є доктором економічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України. Шкарлет навчався у Київському політехнічному інституті за спеціальністю "Математичне забезпечення системи автоматизації", а потім у Фінансово-економічному інституті при Чернігівському технологічному інституті за спеціальністю "Облік і аудит".

На посаду ректора Чернігівського державного технологічного університету його призначили у 2010 році. На час призначення Шкарлет був наймолодшим ректором України. Йому було 38 років.

У 2010 році Шкарлет балотувався до Чернігівської обласної ради від "Партії регіонів"

Нагадаємо, під час зустрічі з журналістами 6 червня у Заліссі глава держави Володимир Зеленський сказав, що крісло міністра освіти можуть зайняти три кандидати, яких визначили на нараді президента України та ректорів ВУЗів. Найбільше шансів стати міністром освіти у чернігівського ректора Сергія Шкарлета.