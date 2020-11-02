У Раді зареєстрували законопроєкт про позбавлення КСУ бюджетного фінансування

Народна депутатка від "Слуги народу" та заступниця голови парламентського голови з питань антикорупційної політики Галина Янченко зареєструвала у Верховній Раді законопроект щодо позбавлення Конституційного суду бюджетного фінансування. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Зареєструвала законопроєкт про зміни до держбюджету і позбавлення КСУ бюджетного фінансування до оновлення цього державного органу. Я особисто вважаю, що ми не повинні коштом платників податків утримувати орган, який систематично зносить антикорупційне законодавство і руйнує репутацію України в очах усього цивілізованого світу", - написала Янченко.

За словами депутатки, 109 млн грн, які ще не використали, вона запропонувала направити "на більш соціально-корисні потреби, наприклад субвенцію навчальним закладам на лінії розмежування".

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням членів парламентської фракції проросійської "Опозиційної платформи-За життя", що стосується відповідності Основному Закону низки положень антикорупційної реформи.

Зокрема, КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування суддів, чиновників і депутатів, а також позбавив деяких повноважень Нацагентство з питань запобігання корупції.

Виконуючи рішення КСУ, НАЗК закрило доступ до реєстру е-декларацій, а НАБУ буде змушене закрити 110 кримінальних справ про недостовірний декларування.

Президент скликав РНБО і вніс в Раду законопроєкт No4288, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, а також скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".

Рішення Зеленського підтримали посли G7 і Європарламент. При цьому у висновках Венеціанської комісії наголошується, що "припинення повноважень суддів є кричущим порушенням Конституції і фундаментального принципу поділу влади".

Однак, за словами заступника голови фінансового комітету в Раді, парламент хоче повернути е-декларації в колишньому вигляді, але поки без звільнення суддів КСУ.