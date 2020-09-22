У Раді збирають підписи за відкликання Фокіна з ТКГ

Народні депутати фракції "Голос" підготували звернення до президента Володимира Зеленського з проханням відкликати першого заступника голови української делегації у ТКГ Вітольда Фокіна

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Роман Лозинський у Facebook.

"Фокіну пора "на вихід!" Ми з депутатами "Голосу" ініціюємо вихід Фокіна з ТКГ. Вітольд Фокін вже давно не боїться називати бойовиків так званих Д/ЛНР "повстанцями", виступає за загальну амністію, за особливий статус не тільки ОРДЛО – але і всього Донбасу, а також за створення "міжнародного тимчасового уряду" на суверенній території України. Подібні заяви є неприйнятними та шкідницькими", - зазначив Лозинський.

За його словами, заяви Фокіна демонструють його "повне нерозуміння причинно-наслідкових зв’язків початку російсько-української війни та відвертий дрейф у бік Росії, рівно як і знаходження під повним впливом московської пропаганди".

Лозинський зауважив, що фракція "Голос" готує звернення до президента України з вимогою звільнити Фокіна з посади першого заступника голови делегації України у Тристоронній контактній групі.

"Переконаний, що Україні не потрібен ще один лобіст інтересів РФ на переговорах у Мінську. А парламент має реагувати на заяви представників української делегації у ТКГ, які підважують цілісність української позиції на перемовинах і ставлять під сумнів принципові для України моменти. Закликаю колег з усіх фракцій підписатися під цим запитом до президента України та надати принципову оцінку висловлюванням пана Фокіна на посаді заступника голови делегації", - наголосив він.