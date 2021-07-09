У Раду проходять п'ять партій -опитування " Социса"

Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то прохідний бар'єр змогли б подолати п'ять партій, а виграла б їх знову партія "Слуга народу".

Як пише Regionews, про це свідчать дані опитування Центру SOCIS.

За даними соціологів, якби вибори до Верховної Ради пройшли найближчої неділі, то за партію "Слуга народу" проголосували 18,9% серед усіх опитаних респондентів, або 24,8% - серед тих, що визначилися і готових брати участь у голосуванні, за "європейську солідарність" - 13,8% або 18,1%, за ОПЗЖ - 10,1% або 13,3%, за "Батьківщину" - 8,3% або 10,8%, за партію "Сила і честь" - 6,3% або 8,3%.

Не потрапили б в Раду "Українська стратегія Гройсмана" - 3,7% або 4,9%," Свобода "- 2,8% або 3,6%, за" партія Шарія "- 2,2% або 2,9%, за" Голос " - 2,2% або 2,9%.

Опитування проводилося з 25-30 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто / село) і поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом, було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування Саті (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал з імовірністю 0.95): +/- 2.4% для показників близьких до 50%, +/- 2.1% для показників, близьких до 25%, похибка +/- 1.5% - для показників близьких до 10% і +/- 1.1% - для показників, близьких до 5%. Середня тривалість одного інтерв'ю склала 11 хвилин.

Нагадаємо, що за даними опитування групи "Рейтинг", проведеного з 30 червня по 3 липня, якби вибори відбулися найближчим часом, то в Раду пройшли б чотири партії.