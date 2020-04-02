У Раду внесли 12 постанов про скасування голосування по ринку землі

Народні депутати України внесли у Верховну Раду 12 проектів постанов про скасування рішення парламенту про прийняття закону про відкриття ринку землі в Україні. Про це повідомляє прес-служба ВР.

Зазначається, що першим, хто зареєстрував проект постанови став позафракційний народний депутат Антон Поляков. За його словами, аргументом стало порушення норми регламенту роботи парламенту, зокрема, нероздані таблиці поправок.

Скасувати результати голосування за законопроект про ринок землі пропонується постановами від народних депутатів України:

No2178-10-П - автор Антон Поляков;

No2178-10-П1 - автор Оксана Савчук;

No2178-10-П2 - автор Юлія Тимошенко, Вадим Івченко;

No2178-10-П3 - автор Вадим Івченко;

No2178-10-П4 - автор Іван Кириленко, Вадим Івченко;

No2178-10-П5 - автор Сергій Тарута;

No2178-10-П6 - автор Андрій Пузійчук;

No2178-10-П7 - автор Михайло Волинець;

No2178-10-П8 - автор Володимир Кабаченко;

No2178-10-П9 - автор Валентин Наливайченко;

No2178-10П10 - автор Костянтин Бондарєв;

No2178-10П11- автор Олексій Кучеренко.

Нагадаємо, депутати в ніч з 30 на 31 березня ухвалили законопроект "Про запуск ринку землі в Україні".

Відповідно до законопроекту, з 1 липня 2021 року фізичні особи зможуть продавати свої земельні ділянки і паї. Українці зможуть купувати не більше 100 га в одні руки. З 2024 року купувати землю ( до 10 тисяч га) зможуть юридичні особи. Іноземці зможуть отримати право на придбання землі після всеукраїнського референдуму, законопроект про який планують розглянути після зняття карнантинних заходів.

Мораторій на продаж землі діяв в Україні з 2001 року. Спочатку його продовжили до 2005 року - до того часу в Україні повинні були розробити закон про обіг сільськогосподарських земель та ввести ринок.