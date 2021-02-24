У Раду внесли законопроект про колаборантів: що він пропонує

У Верховну раду сьогодні внесли законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. Документ був зареєстрований у парламенті під номером 5144.

Про це свідчать дані на сайті парламенту та повідомлення нардепа від "Слуги народу" Євгенії Кравчук на сторінці у Facebook.

На сайті Ради поки що немає офіційного тексту законопроекту, однак Кравчук, яка є одним з ініціаторів документу, розкрила його деталі.

За її словами, законопроект передбачає обмеження доступу колаборантів до державних посад чи посад в органах місцевого самоврядування на 15 років. Як каратимуть за колабораціонізм

Колаборантами будуть вважатися громадяни, які заперечували здійснення збройної агресії проти України та окупацію її територій або публічно закликали до підтримки агресора, співпраці з окупантами чи невизнання суверенітету України над окупованими Росією територіями.

За це документом передбачено позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років.

Якщо громадянин добровільно обіймав посаду, не пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно господарських функцій в окупаційних органах влади, то його каратимуть позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років з можливою конфіскацією майна.

За пропаганду у навчальних закладах, а також дії, спрямовані на впровадження освітніх стандартів держави-агресора, передбачено виправні роботи до 2 років або арешт до 6 місяців, або ув'язнення до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади терміном від 10 до 15 років.

Передача матеріальних ресурсів окупантам каратиметься штрафом до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів або позбавлення волі терміном від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади.

За добровільне обіймання посади, пов'язаної з виконанням організаційно- розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, в окупаційних органах хочуть карати позбавленням волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади до 15 років з можливою конфіскацією майна.

Організація та проведення заходів політичного характеру та/або здійснення інформаційної діяльності у співпраці з окупантами каратиметься позбавленням волі терміном від 10 до 12 років, позбавленням права обіймати певні посади до 15 років з можливою конфіскацією майна.

За добровільне обіймання посади в судових чи правоохоронних органах окупантів передбачили покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади до 15 років з можливою конфіскацією майна. Що ще пропонує законопроект

Також, як розповіла Кравчук, законопроект дозволить ліквідацію юридичних осіб, уповноважені особи яких співпрацювали з державою-агресором, та встановлює додаткові правові підстави для ліквідації політичних партій, громадських, благодійних чи релігійних організацій, професійних спілок та громадських формувань, уповноважені особи яких здійснювали таку співпрацю.

Нагадаємо, у Кабміні підготували законопроект "Про державну політику перехідного періоду", в якому Росія офіційно називається агресором.



