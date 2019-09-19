У Рады есть 90 дней на решение после официального обращения Кличко о досрочных выборах в Киеве - Корниенко

Устные заявления мэра Киева Виталия Кличко о досрочных выборах в столице не могут быть предметом обсуждения в Верховной Раде, заявляют во фракции "Слуга народа" и отмечают, что ждут официального обращения в парламент.

"Устные новости с сайтов, к сожалению, для нас не являются основанием, чтобы об этом даже говорить в комитете. Ждём официальное обращение. Если оно будет процедурно правильно подано в Верховную Раду, далее оно поступит в комитет. Мы будем в комитете определяться", - сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в кулуарах парламента.

Он уточнил, что следующее заседание комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, который является главным в этом вопросе, состоится 1 октября.

"Если он успеет до этого подать (представление - ред.). Возможно, включим в повестку дня комитета. Возможно, не включим. У нас есть 90 дней на принятие этого решения", - пояснил Корниенко.

Отметим, что в четверг, 19 сентября, Кличко после того, как Киевсовет не собрал кворум для проведения очередной сессии заявил, что обратился в парламент относительно роспуска Киевсовета и назначения досрочных выборов в столице.

В свою очередь группа народных депутатов от "Слуги народа" 13 сентября зарегистрировала в парламенте законопроект No2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве", который, в частности, предусматривает проведение внеочередных выборов киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета 8 декабря 2019 года. Этот документ включен в повестку дня сессии парламента 19 сентября.

Напомним, Кабмин уволил с должности главы КГГА Виталия Кличко, но президент Владимир Зеленский не спешит подписывать указ. Глава Офиса прзеидента Андрей Богдан объяснил это тем, что "за Кличко наблюдают".

У Зеленского хотят получить контроль над столицей, назначив новым главой КГГА бывшего гендиректора телеканала "1+1" Александра Ткаченко.

По материалам: Интерфакс-Украина