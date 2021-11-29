У разі нападу на Україну РФ зазнає величезних втрат - пані посол Німеччини

Росія зазнає величезних втрат у разі нападу на Україну, заявила пані посол Німеччини Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна. Вона пояснила це тим, що зараз українські війська набагато сильніші, ніж у 2014 році. "Чи має Росія такі наміри, я теж не можу вам сказати. Але українські війська сьогодні набагато сильніші, ніж у 2014 році. Росія зазнала б величезних втрат. Те, чого Росія завжди хоче - це, щоб ми, наші співгромадяни, українці дуже багато про них думали, витрачали енергію, час, нерви, питаючи себе про те, чи станеться щось", - заявила Фельдгузен. Вона додала, що була в Україні 2104 року і пам'ятає тодішню ситуацію в країні. За словами пані посла, "це мене відрізняє від інших дипломатів. Я, можливо, трохи спокійніший тільки тому, що я це вже бачила". "Було дуже багато думок, що Росія може посилити агресію. У нас були такі побоювання і у квітні, проте нічого не сталося", - додала Фельдгузен. Вона наголосила, що Україна та її міжнародні партнери вже думають про те, як можна уникнути нового нападу з боку Росії. "На відміну від 2014 року, наразі це не було б сюрпризом для нас. Ми всі - і в Україні, і разом із партнерами - вже думаємо, як можна цього уникнути, бо ніхто не хоче повномасштабної війни. Хорошим результатом була б координація між партнерами, щоб чітко сказати Росії, що буде, якщо знову війна буде", - зазначила посол. Говорячи про можливі наслідки нападу для РФ, Фельдгузен вказала на ймовірні кроки у фінансовому секторі. "Ви знаєте всі ці можливості, ми вже сім років про це говоримо. Особливо у фінансовій сфері є ще кроки, які можна зробити", - додала посол. Також дипломат запевнила, що Україна вже протягом тривалого часу перебуває у постійному контакті з Німеччиною щодо ситуації на кордоні з РФ. Поки міжнародні лідери та світові ЗМІ продовжують міркувати про останнє нарощування Москвою військової присутності на українському кордоні, президент Росії Владімір Путін спокійно продовжує повільну анексію східної України. Пітер Дікінсон із Atlantic Coucil пише, що Путін створює неформальну імперію на Донбасі і що повільна анексія східної України продовжується. У геополітичній грі, що розгорнулася, ставки високі для всіх його учасників. Детальніше читайте у статті Володимира Кравченка "Україна - епізод у серіалі, сценарій якого пишемо не ми?. По матерiалам: Інтерфакс-Україна