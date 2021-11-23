У разі прямої агресії Росії Верховна Рада збереться за кілька годин - Корнієнко

У разі російської агресії проти України Верховна Рада готова зібратися терміново, щоб запровадити воєнний або надзвичайний стан. Про це в ефірі Радіо Свобода 23 листопада заявив перший заступник голови парламенту, представник владної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Якщо це не тиждень роботи в округах, я думаю, що потенціал там за пару годин зібратися є... У Верховної Ради може буде тільки один план, якщо є задача ввести воєнний, або надзвичайний стан - зробити відповідні голосування з боку Верховної Ради вона має протягом кількох годин", - вказав віцеспікер.

Він повідомив, що у разі непленарного тижня, коли депутати працюватимуть на свої округах, визначать перелік спеціальних заходів для захисту нардепів, щоб ухвалити рішення.

"Зрозуміло, що ті хто не в Україні, їм важче буде це зробити... Якщо будуть активні військові дії, то, зрозуміло, будуть якісь використовуватися способи захисту депутатів для того, щоб вони могли ці рішення прийняти", - додав Корнієнко.

Кілька американських засобів інформації впродовж листопада повідомили, що розвідка США вважає ймовірним вторгнення Росії в Україну. Москва може розпочати наступ з білоруської території та з анексованого Криму, стверджують джерела агентства Bloomberg. Передбачається, що у вторгненні братимуть участь 100 батальйонно-тактичних груп чисельністю 100 тисяч осіб. Про загрозу вторгнення заявляє і офіційний Київ. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що вторгнення може розпочатися у січні чи лютому 2022 року.

Окрім загрози прямого вторгнення, західні ЗМІ пишуть і про те, що Росія може спробувати посіяти в країні хаос, який міг би призвести до зміни керівництва України на проросійське.

У Кремлі називають повідомлення про підготовку вторгнення "вкидами" і не виключають, що це "камуфляж для прикриття агресивних помислів".