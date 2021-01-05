У рейтингу довіри українців лідирує Зеленський, Разумков другий - опитування

Лідером у рейтингу довіри українців серед політиків є президент України Володимир Зеленський. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", опубліковані 5 січня.

Зеленському довіряє 41% респондентів, не довіряє - 54%.

Спікеру Верховної Ради Дмитрові Разумкову довіряє 29% опитаних, не довіряє - 27%. Співголові парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрієві Бойку довіряє 27% респондентів, не довіряє - 55%.

Лідерці парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряє 26% опитаних, не довіряє - 69%. П'ятому президенту Петрові Порошенку довіряє 23% респондентів, а 73% - не довіряють. Прем'єр-міністру Денисові Шмигалю довіряє 14% опитаних, не довіряє - 51%.

Опитування проводили 2-4 січня по всій Україні, крім тимчасово окупованих районів Донбасу та анексованого Криму. Методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 2500 респондентів віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження - не більше ніж 2%.