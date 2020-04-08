У РНБО спростували наявність будь-яких проєктів рішень щодо пом'якшення карантину

У Раді нацбезпеки і оборони заявили, що не мають будь-яких проєктів рішень щодо пом'якшення карантину із середини квітня.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"В Апараті Ради національної безпеки і оборони України не готувалося жодних "проектів рішення РНБО" щодо "пом'якшення" карантинних заходів, запроваджених для боротьби з коронавірусною інфекцією. Коментуючи новину, поширену деякими ЗМІ, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав її "безвідповідальною дезінформацією й елементом інформаційної спецоперації, яка реалізується проти нашої країни з метою дестабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Там наголошують, що запроваджені владою карантинні заходи є ефективними і аналогічними діям багатьох країн світу.