У РНБО спростували наявність будь-яких проєктів рішень щодо пом'якшення карантину

08 апреля 2020, 13:37
 Политика Источник: 4-та Влада
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У Раді нацбезпеки і оборони заявили, що не мають будь-яких проєктів рішень щодо пом'якшення карантину із середини квітня.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"В Апараті Ради національної безпеки і оборони України не готувалося жодних "проектів рішення РНБО" щодо "пом'якшення" карантинних заходів, запроваджених для боротьби з коронавірусною інфекцією. Коментуючи новину, поширену деякими ЗМІ, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав її "безвідповідальною дезінформацією й елементом інформаційної спецоперації, яка реалізується проти нашої країни з метою дестабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Там наголошують, що запроваджені владою карантинні заходи є ефективними і аналогічними діям багатьох країн світу.

Источник: 4-та Влада
 
 
 