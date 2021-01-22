У Росії назвали умову для підключення США до "нормандського формату"

У Москві нервують, що Америка стане на сторону України і буде тиснути на Росію

Підключення США до "нормандського формату"можливо тільки в разі консенсусу між учасниками переговорів, хоча розширення "четвірки" не планується.

Про це заявили в МЗС РФ, передає ТАСС.

У Москві вважають, що нібито Київ хоче залучення США в переговори тільки для того, щоб натиснути на Росію ще більше

"Звичайно, ми б тільки вітали пряму залученість Вашингтону у "нормандскі" дискусії, якби це сприяло виконанню Києвом узятих на себе зобов'язань. Однак, на жаль, судячи з сигналами, що йдуть від формованої нової адміністрації США, розраховувати на це не доводиться", - заявили в російському відомстві.

При цьому в МЗС РФ кажуть, що розширення "нормандського формату" можливо тільки за умови консенсусу з цього питання. Але на сьогоднішній день про це мова не йде.

У МЗС натякнули Україні, що Росія не підтримає підключення Америки до переговорів щодо Донбасу і цинічно звинуватили Київ у невиконанні Мінських угод.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв, що хотів би бачити американського лідера Джо Байдена у "нормандському форматі". Крім того, він виступив за участь США у відновленні і реінтеграції Донбасу.

Нагадаємо, ще в 2019 році в Держдепі коментували ідею підключити США до "нормандського формату". Там пояснили, від чого залежить входження американців в переговорний процес.