У ЄС радять ВРУ "швидше" змінити закон про НАБУ

Європейський Союз закликає Верховну Раду привести закон про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у відповідність до Конституції та нагадує, що незалежність бюро - умова безвізу та макрофінансової допомоги. Про це у четвер, 17 вересня, заявив речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано, передає УНН із посиланням на DW.

"Ми взяли до уваги рішення Конституційного суду щодо НАБУ. Наслідки цих рішень треба буде оцінити. ЄС закликає український парламент змінити відповідне законодавство та увідповіднювати його до Конституції якомога швидше", - зазначив Стано.

"Ми хотіли б наголосити на важливості ясного юридичного статусу НАБУ та одночасного забезпечення збереження його незалежності та ефективної роботи", - додав речник. "Незалежність та ефективність антикорупційної інфраструктури є ключовими умовами візової лібералізації ЄС та макрофінансової допомоги", - наголосив Стано.

Нагадаємо, 16 вересня Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційними низку положень закону про НАБУ. Йдеться про повноваження президента України зокрема утворювати НАБУ, а також призначати та звільняти директора бюро. А в кінці серпня КСУ визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ у 2015 році.

Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу Євросоюз ухвалив екстрену програму макрофінансової допомоги для України в розмірі 1,2 мільярда євро. 14 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про меморандум про взаєморозуміння між Україною і ЄС, який містить умови виділення макрофінансової допомоги.