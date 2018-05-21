У Саакашвили заявили, что власть заставила Дангадзе пойти на сделку со следствием

Как утверждают в "Рухе новых сил", согласиться на сотрудничество Дангадзе побудили путем запугивания и пыток.

Соратник лидера политической партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе заставили подписать "соглашение со следствием".

Как отмечается, подписать сделку со следствием, применяя пытки, Дангадзе заставила преступная система во главе с президентом Петром Порошенко.

"Порошенко со своими прихвостнями запугали Севериона, подсылая к нему воров "в законе", его матери угрожали и сломали руку, потом они заставили его отказаться от адвокатов. А теперь - подписать позорную сделку со следствием", - заявляют в "Рухе новых сил".

В политсилы убеждены, что через несколько дней будет проведено судебное заседание в закрытом режиме, после чего генпрокурор Юрий Луценко выйдет на публику с громкими пиар-заявлениями, что "дело раскрыто" и виновные "назначены". Поэтому в "Рухе" требуют открытого суда по делу.

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