У Саакашвили заявили, что власть заставила Дангадзе пойти на сделку со следствием

Как утверждают в "Рухе новых сил", согласиться на сотрудничество Дангадзе побудили путем запугивания и пыток.
Соратник лидера политической партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе заставили подписать "соглашение со следствием".
Как отмечается, подписать сделку со следствием, применяя пытки, Дангадзе заставила преступная система во главе с президентом Петром Порошенко.
"Порошенко со своими прихвостнями запугали Севериона, подсылая к нему воров "в законе", его матери угрожали и сломали руку, потом они заставили его отказаться от адвокатов. А теперь - подписать позорную сделку со следствием", - заявляют в "Рухе новых сил".
В политсилы убеждены, что через несколько дней будет проведено судебное заседание в закрытом режиме, после чего генпрокурор Юрий Луценко выйдет на публику с громкими пиар-заявлениями, что "дело раскрыто" и виновные "назначены". Поэтому в "Рухе" требуют открытого суда по делу.NewsMir.info
http://newsmir.info/1257914