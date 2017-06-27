У "Самопомощи" конфисковали 132 тыс. гривен партийных взносов

Печерский районный суд Киева во вторник по материалам Нацагентства по предотвращению коррупции конфисковал почти 132 тыс. гривен партийных взносов "Самопомощи".

Об этом сообщила глава агентства Наталья Корчак в фейсбуке.

Санкции применены к Киевской облорганизации "Самопомощи" и к ее руководителю, нардепу Ирине Сисоенко. Суд признал ее виновной в административном правонарушении - нарушении порядка получения взноса на поддержку партии.

"Департамент по предупреждению политической коррупции обнаружил осуществления благотворительных взносов в пользу партии через кассу данной организации. Данные взносы были получены от 10 физических лиц на общую сумму в 131 900 грн. В течение трех последних месяцев 2016 указанные взносы вносились руководителем областной парторганизации на текущий счет партии", - написала Корчак.

Помимо конфискации этой суммы, партия оштрафована на 1,7 тыс. гривен.

Напомним, ранее из-за похожих нарушений были конфискованы средства "Укропа", Прогрессивной социалистической партии, Конгресса украинских националистов.