У СБУ нет информации о возможных провокациях на Евровидении

У Службы безопасности Украины пока нет информации о возможных провокациях во время Евровидения.

Об этом заявил в среду на брифинге руководитель Аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, сообщает корреспондент Укринформа.

"Конкретной информации о провокациях во время этого мероприятия мы пока не имеем. Но мы будем реагировать мгновенно на получение любой информации по этому поводу", - сказал Ткачук.

Он заверил, что СБУ вместе с другими правоохранительными органами сделают все возможное, чтобы Евровидение прошло спокойно.