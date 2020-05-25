У СБУ підтвердили відкриття провадження щодо ймовірної держзради Єрмака і Кучми

У Службі безпеки України підтвердили інформацію про відкриття провадження щодо ймовірної державної зради з боку представників української делегації на переговорах у Мінську - глави Офісу президента Андрія Єрмака та другого президента Леоніда Кучми

Про це на запит "Укрінформ" повідомили у відповіді СБУ.

"Повідомляємо, що на виконання рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 23 квітня 2020 року та на підставі звернення від 13 березня 2020 року народного депутата України Володимира В'ятровича щодо ймовірного вчинення кримінального порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, Головним слідчим управлінням СБУ внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У зазначеному кримінальному провадженні повідомлення про підозру не здійснювалося ", - повідомляють у документі.

У СБУ зазначили, що докладні відомості досудового розслідування поки розголошувати не можна.

13 березня народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович звернувся у Службу безпеки України, Національне антикорупційне бюро та Держбюро розслідувань із вимогою відкрити провадження проти глави Офісу президента Андрія Єрмака та другого президента Леоніда Кучми.