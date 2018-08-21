У следствия по делу Шеремета, возможно, появилась информация об исполнителях, - Луценко

Генпрокуратура располагает информацией, которая может вывести на исполнителей и на заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом в интервью Украинской правде заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"За последний месяц мы имеем одну ниточку, которая, возможно, приведет нас к ответу в этом вопросе. Я держу это на своем контроле. Идут очень активные следственные действия. Точка. Больше ничего не скажу", - сказал Луценко.

По его словам, в деле об убийстве Шеремета пока нет подозреваемых.

"Но я не могу в интересах следствия говорить больше. У нас сейчас есть информация, вероятно, выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но возможно. Подчеркиваю это слово. У меня есть личный мотив для эффективного контроля этого дела", - подчеркнул Луценко.

Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

8 февраля 2017 года глава МВД Арсен Аваков сказал, что следствие "выявило данные" о тех, кто может быть замешан в убийстве. Виновные в преступлении до сих пор не найдены.

20 июля 2018 года первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировало".