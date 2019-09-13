У "Слуги народа" уже есть 35 потенциальных кандидатов в ЦИК

Фракция партии "Слуга народа" уже имеет список из 35 потенциальных кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом председатель фракции Давид Арахамия сказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас не было даже внутрипартийной дискуссии нужно менять состав ЦИК или нет. Мы понимали, что рано или поздно ЦИК будет перезагружена... Сейчас уже есть где-то 35 кандидатов, из которых надо составить шорт-лист, чтобы эти люди выглядели нормально, с профессиональной точки зрения и в глазах общественности, которые могут нормально защищать интересы избирателей", - отметил Арахамия.

На вопрос журналистов, успеет "Слуга народа" сформировать этот короткий список до понедельника, политик ответил: "Вы же видите, что мы можем работать в турборежиме. Кто-то будет в воскресенье работать, чтобы сделать этот шорт-лист и провести окончательные собеседования, чтобы потом представлять кандидатуры".

Говоря о том, смогут ли предложить своих представителей политсилы, которые не проголосовали за роспуск ЦИК - "Голос" и "Европейская солидарность", Арахамия сказал, что если бы это зависело от него, он "предпочел бы места "Голоса"".

"Возможно, и "ЕС" тоже надо дать места - я не знаю, как это должно быть по закону", - добавил лидер фракции "Слуги народа".

По его словам, накануне почти все фракции во время беседы с представителями "Слуги народа" высказывались за перезагрузку ЦИК.

"Я спрашивал всех лидеров фракций относительно их позиции. Все, кроме "ЕС" говорили, что у них позиция устойчива - за перезагрузку ЦИК. У "Голоса" была позиция воздерживаться от голосов", - сказал Арахамия.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 13 сентября приняла постановление "О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии". Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Президент Владимир Зеленский 9 сентября внес в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии. Читайте также: В комитете объяснили мотивы Зеленского прекратить полномочия членов ЦИК

Свое представление он мотивировал тем, что при осуществлении регистрации ЦИК якобы действовала упредженно и вопреки принципам, определенным избирательным законодательством. В частности, отмечалось, что 28 решений ЦИК были отменены судами.

11 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал это представление Президента.

Нынешний состав ЦИК Верховная Рада утвердила 20 сентября 2018 года. До этого ВР четыре года не могла договориться о назначении новых членов ЦИК несмотря на то, что срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истек в июне 2014 года, еще у одного - в феврале 2017 года.