У "Слуги народу" назвали умови для перенесення виборів

Місцеві вибори відбудуться восени 2020 року, а на кожного виборця надрукують 4-5 бюлетенів. Про це розповів заступник голови комітету Верховної ради України з питань організації державної влади, народний депутат Олександр Качура, передає РБК-Україна.

"Перше і основне питання - чи будуть вибори? Вже багато написали, і експерти, і представники інших фракцій про те, що місцевих виборів не буде і вони будуть перенесені. Є рівно дві підстави для того, щоб скасувати вибори або відкласти їх, як це було в інших країнах", - заявив Качура.

За його словами, один з варіантів - змінити законодавство, так як дата проведення виборів чітко визначена в Конституції. При цьому, народним депутатам доведеться провести два читання змін в основний закон і отримати висновок Конституційного суду.

"Другий варіант - запровадження надзвичайного стану. Ви бачите, що й під час пандемії не вводився НС, хоча я був лобістом введення НС на короткий термін. Це б дало можливість, контролювати все, що відбувається. Але була введена надзвичайна ситуація. Тобто я не розглядаю варіантів, ні одного, ні другого варіанту, щоб місцеві вибори були відкладені", - зазначив Качура.

Він також додав, що восени будуть відразу проходити вибори мерів, обласної та районної рад, а також вибори в територіальну громаду, відповідно виборцю необхідно буде поставити 4-5 галочок в бюлетені.

"Буде, мабуть, 4-5 бюлетенів у кожного виборця. Треба це теж розуміти. Перший буде бюлетень, в якому можна буде проголосувати за депутата обласної ради. Тобто, вони будуть приблизно всі схожі між собою на всіх рівнях. Людина отримає бюлетень на вибори в обласну раду, наступний бюлетень - в райраду, в об'єднані територіальні громади (ОТГ)", - розповів він.

Як писало ZN.UA, в Україні паралельно із завершенням першого етапу децентралізації парламент також готує жорстку партизацію місцевих виборів, пише в своїй статті для ZN.UA Інна Ведернікова. Зокрема, в парламенті зараз ведуться переговори щодо змін у Виборчий кодекс, які знизять бар'єр для громад нижнього рівня, коли мажоритарка залишиться тільки у дрібних громадах з населенням до 10-15 тисяч чоловік.

За матеріалами РБК-Україна