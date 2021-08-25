У "Слузі народу" назвали зрадою відмову партійця Котляра очолити Кривий Ріг

Криворізька осередок "Слуги народу" вважає зрадою відмову Олександра Котляра від повноважень секретаря міськради Кривого Рогу, у зв'язку з якою його не змогли обрати т.в.о. міського голови. Про це йдеться в заяві партії у Facebook.

Котляр як секретар міськради мав до наступних виборів виконувати обов'язки міського голови замість загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Проте 25 серпня Котляр відмовився від своєї посади

"Я неодноразово чув, що я перша особа, зацікавлена в тому, що сталося [з Павловим]. Я ніколи в житті не тримався за посади, я не коїв вчинків, за які було б соромно... Якщо я залишуся, я весь час відчуватиму криваві слова за своєю спиною", - сказав Котляр.

Замість нього секретарем міськради і, відповідно, в.о. міського голови обрали колишнього мера міста Юрія Вілкула. Фракція "Слуга народу" під час голосування покинула сесійну залу.

"Сьогоднішня заява Олександра Котляра про складання повноважень секретаря міської ради є зрадою", - вважають у місцевому осередку "Слуги народу".

У партії підкреслили, що Котляр не обговорив свого рішення ні з депутатською фракцією "Слуги народу" в міськраді, ні з Криворізькою міською організацією партії.

"Котляр жодним чином не обґрунтував свою позицію, зрадивши принципи нашої політичної сили та президента України Володимира Зеленського. Котляр не здатний взяти на себе відповідальність перед містом та його мешканцями. Він показав себе не лише як неспроможний політик, а й як зовсім некомандний гравець", - заявили в місцевому осередку партії.

У політсилі зазначили, що фракція "Слуга народу" покинула сесійну залу, оскільки не бачила сенсу "спостерігати за політичним фарсом".