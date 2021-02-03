У "Слузі народу" пояснили,чому їх депутати ходили на заблоковані Зеленським телеканали

У "Слузі народу" пояснюють відвідування та виступи на ефірах заблокованих телеканалів NewsOne, ZIK та 112 тим, що таким чином депутати доносили свою думку.

Про це APnews пише з посиланням на заяву депутата партії монобільшості Евгенії Кравчук.

За її словами, був період, коли депутати не ходили на ці телеканали, проте згодом було вирішено доносити свою думку "усіма способами", адже політики - публічні люди.

"У нас був період, коли ми прийняли спільне рішення і не ходили на ці канали. Але політики - публічні люди, вони хочуть хоч якось доносити свою думку усіма способами. Очевидно, причина в цьому. Я, до речі, теж, якщо давала коментарі - це для того, щоб був баланс думок, коли була можливість щось донести, щоб не було спотворення", - сказала Кравчук.

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