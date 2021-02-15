У "Слузі народу" розповіли про головні законопроекти пленарного тижня

Постанова про Євромайдан, заява до річниці тимчасової окупації Криму Росією, а також законопроєкт, необхідний для завершення реформи грального бізнесу. Ці та інші питання планують розглянути народні депутати під час пленарного тижня.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у понеділок під час погоджувальної ради депутатських фракцій.

За його словами, цього тижня на порядку денному стоять багато важливих ініціатив. Зокрема, потрібних для завершення розпочатих реформ - як-от законопроект щодо комісії з грального бізнесу.

"Треба довести до розуму цю реформу, впорядкувати, щоб комісія формувалася прозоро і далі вже видавала ліцензії теж прозоро", - зазначає голова "Слуги народу".

Деякі ініціативи викликали дискусії, каже Корнієнко. Йдеться про законопроект щодо обігу цивільної вогнепальної зброї. Це питання "Слуга народу" планує обговорити на засіданні фракції у понеділок.

Корнієнко також пропонує винести на порядок денний звернення до ООН, Європарламенту та ПАРЄ у зв'язку з черговою річницею початку збройної агресії РФ проти України. Цим документом депутати пропонують засудити тимчасову окупацію Криму Росією.

Крім того, "Слуга народу" підтримує включення до порядку денного постанови No2739 до сьомої річниці початку Євромайдану та подій Революції Гідності.

Постанова визначає Революцію Гідності одним з ключових моментів українського державотворення, наголошує на недопустимості зволікання із розслідуванням "справ Майдану" та неприпустимості узурпації влади, дає політичну оцінку режиму Віктора Януковича.

Документом Верховна рада також підкреслює важливість пам'яті про Героїв Небесної Сотні та засуджує протиправні дії окремих правоохоронців, прокурорів та суддів під час Революції Гідності.

За словами голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, важливо також розглянути законопроект про підтримку легкої промисловості, який встановлює знижені ставки мита для сировини, необхідної промисловцям для виготовлення продукції в Україні.

Ще однією важливою ініціативою на порядку денному Гетманцев називає законопроект про туризм.

"Діюче законодавство вже застаріло. Туристична галузь була найбільш вразлива до наслідків коронакризи. Галузі потрібен розвиток", - пояснив він.

Верховна рада також розгляне законопроект про посилення відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху. Депутати розраховують, що він допоможе зменшити кількість аварій на дорогах.

Також на порядку денному - два законопроекти, покликаних покращити інвестиційний клімат у країні.

Крім того, у п'ятницю під час години запитань до уряду Верховна рада планує заслухати доповідь прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Окрему увагу нардепи хочуть приділити доповіді Європарламенту щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС. Попри різні її оцінки у ЗМІ, заява засвідчує європейські перспективи України. В президентській партії очікують від Кабміну плану дій, які могли б прискорити цей процес.

"Хотілося б побачити погляд уряду на це питання. Не абстрактний, а конкретний план законів, які нам потрібно ухвалити, щоб євроінтеграція відбувалася активніше. Потрібно запросити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із доповіддю по Раді Асоціації та по тих законодавчих завданнях, які тепер стоять перед Кабміном", - розповів Олександр Корнієнко.

Також депутати мають намір заслухати доповідь Кабміну про старт вакцинації та щодо кроків до вирішення тарифного питання.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук заявляв, що минулого пленарного тижня парламент ухвалив план законодавчих робіт на 2021 рік, який дозволить депутатам працювати не спонтанно чи хаотично, а системно.

У ВР розглядають можливість розробки ІТ-інструменту, який би допомагав у виконанні цього плану та контролі за його виконанням.