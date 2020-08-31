У Слузі народу визначилися з кандидатами в мери обласних центрів: список

На з'їзді партії Слуга народу названо кандидатів в мери обласних центрів

З'їзд партії Слуга народу перед місцевими виборами проходить у виставковому центрі Парковий в Києві, повідомляє кореспондент LIGA.net.

Як кандидати в мери обласних центрів були запропоновані:

Вінниця - голова Вінницької ОДА Сергій Борзов;

Дніпро - головлікар Дніпровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко;

Житомир - ректор університету Житомирська політехніка Віктор Євдокимов;

Запоріжжя - перший заступник голови Запорізької ОДА Віталій Тишечко;

Івано-Франківськ - юрист, директор будівельної компанії Олександр Богачов;

Київ - нардеп з фракції Слуга народу Ірина Верещук;

Кривий Ріг - гендиректор підприємства з виробництва залізорудної сировини Дмитро Шевчик;

Кропивницький - фінансистка, банкір Ольга Ковальова-Алокілі;

Львів - лікар, депутат Львівської міськради Тарас Кльофа;

Миколаїв - підприємниця і громадський діяч Тетяна Домбровська;

Одеса - доктор філологічних наук, артист, гуморист Олег Філімонов;

Полтава - підприємець Сергій Іващенко;

Рівне - голова Рівненської ОДА Віталій Коваль;

Суми - нардеп з фракції Слуга народу Татьяна Рябуха;

Слов'янськ - депутатка Слов'янської міськради Ольга Алтуніна;

Тернопіль - сценарист Віктор Гевко;

Ужгород - депутат Ужгородської міськради Віктор Щадей;

Харків - глава Харківської ОДА Олексій Кучер;

Херсон - ректор Херсонського аграрно-економічного університету Юрій Кирилов;

Хмельницький - професор, декан Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інна Ящук;

Черкаси - підприємець Віталій Ільченко;

Чернівці - керівник обласного осередку СН Віталій Другановський;

Чернігів - депутат Чернігівської міськради Юрій Тарасовець.

16 липня кандидаткою в мери Києва від СН стала Верещук

26 серпня Слуга народу висунула в мери Дніпра головлікаря обласної лікарні Риженка.

Сьогодні стало відомо, що в Одесі від СН в мери йде Філімонов.