У Слузі народу визначилися з кандидатами в мери обласних центрів: список

На з'їзді партії Слуга народу названо кандидатів в мери обласних центрів
З'їзд партії Слуга народу перед місцевими виборами проходить у виставковому центрі Парковий в Києві, повідомляє кореспондент LIGA.net.
Як кандидати в мери обласних центрів були запропоновані:
Вінниця - голова Вінницької ОДА Сергій Борзов;
Дніпро - головлікар Дніпровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко;
Житомир - ректор університету Житомирська політехніка Віктор Євдокимов;
Запоріжжя - перший заступник голови Запорізької ОДА Віталій Тишечко;
Івано-Франківськ - юрист, директор будівельної компанії Олександр Богачов;
Київ - нардеп з фракції Слуга народу Ірина Верещук;
Кривий Ріг - гендиректор підприємства з виробництва залізорудної сировини Дмитро Шевчик;
Кропивницький - фінансистка, банкір Ольга Ковальова-Алокілі;
Львів - лікар, депутат Львівської міськради Тарас Кльофа;
Миколаїв - підприємниця і громадський діяч Тетяна Домбровська;
Одеса - доктор філологічних наук, артист, гуморист Олег Філімонов;
Полтава - підприємець Сергій Іващенко;
Рівне - голова Рівненської ОДА Віталій Коваль;
Суми - нардеп з фракції Слуга народу Татьяна Рябуха;
Слов'янськ - депутатка Слов'янської міськради Ольга Алтуніна;
Тернопіль - сценарист Віктор Гевко;
Ужгород - депутат Ужгородської міськради Віктор Щадей;
Харків - глава Харківської ОДА Олексій Кучер;
Херсон - ректор Херсонського аграрно-економічного університету Юрій Кирилов;
Хмельницький - професор, декан Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інна Ящук;
Черкаси - підприємець Віталій Ільченко;
Чернівці - керівник обласного осередку СН Віталій Другановський;
Чернігів - депутат Чернігівської міськради Юрій Тарасовець.
16 липня кандидаткою в мери Києва від СН стала Верещук
26 серпня Слуга народу висунула в мери Дніпра головлікаря обласної лікарні Риженка.
Сьогодні стало відомо, що в Одесі від СН в мери йде Філімонов.