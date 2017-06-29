У США нет оснований предоставлять летальное оружие Украине - Карасев

В четверг, 29 июня, политолог Вадим Карасев выразил мнение, что у Соединенных Штатов Америки нет оснований предоставлять летальное оружие украинской стороне. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

"Вопрос о предоставлении летального оружия Украине остается. Пока что оснований нет", - отметил политолог.

Единственный вариант, по мнению Карасева, когда США предоставят тяжелое оружие Украине - это открытое наступление со стороны Российской Федерации.

"Крупных боевых действий на востоке Украины нет. В ближайшее время Россия вряд ли будет пытаться совершить крупное наступление. Вот когда она это сделает, тогда Запад и примет такое решение, в первую очередь США", - уверен Карасев.

Кроме того, политолог заявил, что это обсуждается в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и главы Российской Федерации Владимира Путина для того, чтобы снизить "градус критики" после их встречи.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, 25 июня, президент Украины Петр Порошенко заявил, что правительство США готово решить вопрос с предоставлением Украине оборонительного оружия еще до конца нынешнего бюджетного года.