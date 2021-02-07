У США незабаром відправиться новий посол України

У США незабаром відправиться новий посол УкраїниУкраїна зацікавлена, щоб новий американський посол також приїхав до Києва як можна швидше.

Процес призначення екс-міністра фінансів Оксани Маркарової послом України в США вже знаходиться на фінальній стадії, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Вона завершує реально вже все оформлення. Це завжди тривалий процес. Призначення посла - це в середньому шість місяців від появи прізвища до від'їзду цієї людини вже безпосередньо за кордон... По-моєму, на початку грудня ми запустили процес стосовно Маркарової. Зараз початок лютого, а ми вже на стадії виходу указу президента. Тобто це фінальний крок. Потім вона отримає американські візи і їде", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, Україна зацікавлена, щоб новий американський посол також приїхав до Києва якомога швидше.

Нагадаємо, 20 листопада Кулеба повідомив, що запропонував екс-міністра фінансів Оксану Маркарову на посаду посла України в США.

В кінці грудня Україна отримала агреман на призначення колишнього міністра фінансів Оксани Маркарової послом у США.

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