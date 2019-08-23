У США підняли синьо-жовтий прапор України на честь свята

23 серпня в Україні відзначають День прапора

На території посольства України у Вашингтоні під час святкування Дня Державного прапора підняли синьо-жовтий прапор. Про це повідомили в прес- службі українського диппредставництва в США.

"У Вашингтоні в посольстві України в США в День Державного прапора України урочисто підняли синьо-жовтий прапор", - вказали в посольстві.

Нагадаємо, що 23 серпня країна відзначає День Державного прапора України. Це свято було започатковане указом другого президента України Леонідом Кучмою 23 серпня 2004 року.

На Софійській площі в центрі Києва у п'ятницю, 23 серпня, в День Державного прапора, відбулася урочиста церемонія підняття Державного прапора України. У заході взяв участь президент Володимир Зеленський.