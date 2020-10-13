У ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського

Керівник пресслужби Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко заявив, що Центрвиборчком поки не веде жодних підготовчих робіт до проведення всеукраїнського опитування, який анонсував Зеленський.

Про це він сказав в коментарі "КП в Україні".

Мені не відомо, про що говорив і що анонсував президент. Звертайтеся до пресслужби Офісу президента. На сьогодні ЦВК готується до проведення місцевих виборів і проміжних парламентських виборів у 208 мажоритарному окрузі", - сказав Хівренко.

При цьому він не став уточнювати, скільки потрібно часу ЦВК, щоб організувати всеукраїнське опитування.

Зеленський анонсував всеукраїнське опитування в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня.

RegioNews

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