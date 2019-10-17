У Украины есть три месяца на обжалование решения ЕСПЧ по люстрации - Лищина

Решение суда о компенсациях пяти люстрированным чиновникам еще не вступило в силу.

Украинская сторона может в течение трех месяцев обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по искам пяти бывших чиновников относительно закона о люстрации. Об этом сообщил уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Пока рано что-либо говорить, поскольку решение Европейского суда не вступило в законную силу. У государства Украины есть право на обжалование этого решения в Большой палате ЕСПЧ", - сказал Лищина "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что на подачу жалобы предусмотрено три месяца, украинское правительство примет решение о целесообразности ее подачи.

Ранее ЕСПЧ признал люстрацию украинских чиновников на основании закона "Об очищении власти" нарушением их прав. Судьи решили, что люстрация применялась к очень широкому кругу лиц, что привело к незаконному увольнению заявителей. Этим украинский закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, внедренных в государствах Центральной и Восточной Европы, которые являются более целевыми и узконаправленными, постановили в ЕСПЧ. Украина должна выплатить пятерым заявителям 5000 евро компенсации морального вреда.

Закон "Об очищении власти" (люстрации) вступил в силу осенью 2014 года. В 2015 году народные депутаты обратились в КСУ с просьбой проверить закон на соответствие Конституции. По состоянию на апрель в Украине люстрировали более 900 чиновников. Рассмотрение конституционности закона в КСУ срывалось, откладывалось или переносилось на неопределенную дату уже несколько раз. По материалам: Интерфакс-Украина