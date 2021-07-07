У Вільнюсі сьогодні починається Конференція з питань реформ в Україні

У середу о 9:30 в Президентському палаці у Вільнюсі (Литва) почнеться 4-та Міжнародна конференція з питань реформ в Україні (Ukraine Reform Conference), що триватиме два дні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з Вільнюса.

У вступній сесії, яка відкриє захід, візьмуть участь Президенти України й Литви Володимир Зеленський та Гітанас Науседа.

Потім пройдуть дві дискусійні панелі - "Порядок денний співпраці України та ЄС: Інтеграція як драйвер трансформації", "Реформи сектору безпеки та оборони". В них братимуть участь віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, міністр юстиції Денис Малюська, міністр оборони Андрій Таран, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, а також комісар ЄС з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї, в.о. голови групи підтримки України (Європейська комісія) Катаріна Матернова, голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас та інші.

В четвер конференція продовжить свою роботу. Вступну сесію другого дня відкриють Прем'єр-міністри України й Литви Денис Шмигаль та Інгріда Шимоніте. Пройдуть ще дві дискусійні панелі. На закритті конференції виступлять глави МЗС Дмитро Кулеба й Габріелюс Ландсбергіс.

Заходи конференції транслюватимуться онлайн українською та англійською мовами.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський 6-7 липня перебуває з візитом у Литовській Республіці. Вдень у вівторок під час тристоронніх переговорів з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою та очільником Європейської ради Шарлем Мішелем він наголосив на незмінності стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Євросоюзі.

Міжнародна конференція з питань реформ в Україні (Ukraine Reform Conference) була започаткована в 2017 році в Лондоні як формат об'єднання зусиль партнерів та друзів України. Учасники форуму обговорюють ситуацію в країні та визначають оцінку демократичних трансформацій і реформ, які відбуваються з 2014 року. Конференція скликалася після цього в 2018 році в Копенгагені, а також у 2019 році в Торонто.