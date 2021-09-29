У Вінниці встановили пам'ятник патріарху Любомиру Гузару

Поблизу вінницького храму Покрови Пресвятої Богородиці Української греко- католицької церкви встановили та готують до відкриття пам'ятник патріарху Любомиру Гузару.

Про це повідомляє газета "День".

"Виготовили пам'ятник столичні скульптори Олесь Сидорук та Борис Крилов. Висота бронзової скульптури сягає 2 метрів. Любомир Гузар відтворений у повний зріст, він одягнений у камізельку поверх підрясника і спиратиметься на палицю. Поряд із ним стоїть колона, на якій лежить митра і зображені численні смислові орнаменти", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що відкриватимуть перший у світі пам'ятник Блаженнішому Любомиру Гузару 9 жовтня. Для цього до Вінниці спеціально завітає глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

Встановлення пам'ятника ініціювала Вінницька греко-католицька спільнота. Кошти на його виготовлення збирала релігійна громада під керівництвом настоятеля храму Покрови Пресвятої Богородиці, отця Григорія Рогацького. Він розповідає, що проєкт передбачає як встановлення бронзової скульптури, так і облаштування території з освітленням та камерами відеонагляду. Роботи з благоустрою виконуються за кошти міського бюджету: кладуть плитку, озеленення, роблять додаткове освітлення. А виготовленням самого пам'ятника опікувалася релігійна громада.

"Вдячний кожному, хто відгукнувся на наш заклик підтримати ініціативу встановлення у Вінниці пам'ятника Блаженнішому, - каже отець Григорій. - Скульптура не лише відтворює постать Любомира Гузара, але й вказує на його високий чин та розповідає про певні моменти з життя. За задумом, це звичайна людина, яка виходить у своїй простоті до народу. Однак поруч з нею ознаки всіх тих титулів та всього того, що вона прийняла від Бога. Хоча на першому місці - в устах і серці - Блаженнішого Любомира є Господь та любов до людей. Він вкотре закликає кожного з нас: "Бути людиною..." - ці слова викарбувані на постаменті".

З нагоди відкриття першого у світі пам'ятника Любомиру Гузару упродовж 4-10 жовтня у Вінниці буде організована низка заходів під назвою: "Тиждень Патріарха Любомира Гузара. Прилучитися до великого". Кожного дня відбуватимуться лекції, бесіди, фотовиставки та фільми, які спрямовані на те, щоб більше відкрити постать великого Патріарха Любомира та переосмислити його внесок у розбудову Церкви й України.

Любомир Гузар (1933-2017) - український релігійний діяч, Верховний Архієпископ Києво-Галицький, Архієпископ і Митрополит Київський, єпископ Кам'янецький, патріарх-предстоятель Української Греко-Католицької Церкви (2001-2011).